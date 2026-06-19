優待は「使いやすさ」も大切株主優待というと豪華な商品を思い浮かべる人もいるかもしれません。しかし実際には、普段の生活で使いやすい優待ほど長く支持される傾向があります。その代表例が買い物優待です。百貨店の割引や家電量販店の商品券は、必要な買い物をする際に活用できるため、優待の価値を実感しやすい特徴があります。最近は家電製品の価格も上昇傾向にあります。冷蔵庫やエアコンなどの大型家電はもちろん、パソコン