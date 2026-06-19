「ランクルFJ」登場直後に即完売！2026年5月14日、トヨタ「ランドクルーザーシリーズ」の“末弟”となる「ランドクルーザーFJ」が発売されました。同シリーズは現在、「300」「250」「70」といった大型の本格四駆をラインナップしますが、新型ランドクルーザーFJは全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mmともっともコンパクトなサイズを実現。それでいて、ラダーフレーム構造をしっかりと継承した本格的なモデルとなっています。