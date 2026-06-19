最大の障壁となるのがイニング数の不足ドジャースの大谷翔平投手のサイ・ヤング賞獲得について、米識者から厳しい意見が飛んでいる。米スポーツ局「MLBネットワーク」の番組「MLBナウ」で、お騒がせ司会者として知られるブライアン・ケニー氏らが言及。ライバルの台頭や投球回数の不足を理由に受賞を逃すことを“断言”し、球団の采配にも苦言を呈している。大谷は17日（日本時間18日）のレイズ戦に先発し、今季ワーストの4失