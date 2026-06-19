６月18日、日本サッカー協会は、14日のオランダ戦で左膝を負傷した久保建英が、20日のチュニジア戦には帯同しないと発表した。同日の練習後、取材に応じた主力MFの鎌田大地は「タケがいなくなるのは、チームにとってすごく大きなこと」と話しつつ、こう強調した。 「たくさん選手はいますし。逆に言えば、違う選手にとってはすごくチャンスになると思うし。モチベーションは高いと思うので、しっかり各々がやって行けたら