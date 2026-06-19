「根拠のない自信を持っている」事前キャンプ地のモンテレイで、鈴木唯人がそう口にした言葉が、今なお強く印象に残っている。ワールドカップという世界最高峰の舞台で戦ううえで、その「根拠のない自信」は、時に選手を大きく押し上げる重要なファクターになる。ミックスゾーンでの鈴木は、いつも飄々としている。ポーカーフェイスで言葉を選びながらも、どこか周囲に流されない独特の空気をまとっている。６月18日の全体練習