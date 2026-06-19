落語家の春風亭小朝（71）が19日、自身のブログを更新。落語界の相次ぐ訃報に故人をしのんだ。【写真】4日後には独演会も…53歳の若さで亡くなった蜃気楼龍玉さん落語協会は、16日に三遊亭小歌さんが85歳で心不全のため、18日に落語家の蜃気楼龍玉さんが53歳で心不全のため亡くなったことを発表。小朝はこの日のブログで、2人を追悼。小歌さんとは、「先日、三遊亭小歌兄さんの訃報を聞いて、自分が見習いだった頃を思い出し