俳優の吉瀬美智子（51）が18日、自身のインスタグラムを更新。美容室に出かけたことを明かし、イメチェンした最新ショットを公開した。【別カット】「だいぶ雰囲気が変わって」「新鮮です」“くりくりパーマヘア”にイメチェンした吉瀬美智子のバックショット5月19日の投稿では「前髪作りました」と報告し、ショートの“前髪あり”スタイルに変身したことを伝えていた吉瀬。この日は「本日よりクリクリパーマヘア twiggyにて