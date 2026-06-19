新潟県見附市元町1丁目地内で、体長約1メートルのクマ1頭が目撃されました。 19日午前6時5分頃、一般市民がクマを目撃し、見附警察署へ通報しました。 目撃現場は民家の直近であることから、見附署と見附市役所は付近住民に注意を呼びかける広報および警戒活動を実施しています。