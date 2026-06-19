タレント・実業家の紗栄子（39）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。21日の“父の日”を前に父親とテレビ電話する様子を届け、親子2ショットを披露した。【動画】「パパかっこいい」「イケメン」紗栄子＆父親の“おそろコーデ”2ショット※17分30秒頃〜この日は「＼父の日だけど／お父さんへのモヤモヤを晴らそうの回」と題し、視聴者から寄せられた“父親へのモヤモヤ”を紹介しながら、自身も娘の視点で父子のリアル