松本洋平文部科学相は19日の閣議後記者会見で、名古屋大の学園祭「名大祭」で自衛隊ブースが出展中止になった問題について、大学側が関係部局のみの判断で中止を要請した経緯に触れ「大学における学生の自由な活動が脅かされることはあってはならない。主体的な企画が中止になったことは残念だ」と述べた。実行委員会によると、名大祭は11〜14日に開かれ、自衛隊は13日に災害派遣活動を紹介するブースを出す予定だった。名大の