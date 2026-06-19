CNNは現地で、反射池の底の青い素材が一部めくれ上がっているのを確認した/CNN via CNN Newsource（CNN）米首都ワシントンにあるリンカーン記念堂の「リフレクティング・プール（反射池）」の底部に使用されている青い素材の一部が剥がれかけていることが分かった。この数日前、プール底部は青い塗装を施した上で再度注水されていた。塗装はトランプ大統領の指示による数百万ドル規模の改修工事の一環だ。17日、CNNは現地で、プー