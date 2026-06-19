高市首相は衆議院選挙などでの誹謗中傷動画の作成をめぐり、動画の作成者とされる男性と高市首相の秘書との間に「面識はない」との認識を改めて示しました。立憲民主党打越さく良議員「総理、公設第一秘書がこの起業家男性と一切『面識がない』という答弁は『虚偽』であったことをお認めになりますか」高市首相「秘書に確認したところ、参加者全員を覚えているわけではないため、その可能性は否定しないものの、事務所では顔と名