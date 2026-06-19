人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が19日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。ラウンドガール・コスチュームのチェアー・ショットを披露した。「SHOOTBOXINGact.3まであと2日」とつづり、ラウンドガール・コスチュームでチェアーに座ってポーズをとっているショットをアップした。21日に東京・後楽園ホールで開催される「SHOOTBOXINGact.3」では、SB日本スーパーライト級、SB日本スーパーウェル