サッカー日本代表のMF久保建英選手が、日本時間21日に行われるFIFAワールドカップ・グループF第2戦のチュニジア戦を欠場することが決まりました。久保選手は日本時間15日のオランダ戦で中村敬斗選手の同点ゴールをアシストした久保選手は、その後のプレーで、ボールを持った際に相手選手と接触、この時に左ひざを強打して途中交代しました。さらに試合後グラウンドをあとにする際には、車イスに乗っての移動となりました。その後15