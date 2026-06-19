「競馬界のスーパースター！」が私服姿で大集合し、競馬ファンは大興奮だ。タレントのはなわが１９日までに自身のインスタグラムを更新し「ＪＲＡトップジョッキーの皆様と大好きなお店で遭遇」したという。「こころよく写真を撮ってくれました！ありがとうございます」と喜び、ジョッキー５人と一緒に記念撮影した。「＃岩田康誠＃岩田望来＃今村聖奈＃菅原明良＃高杉吏麒」とハッシュタグで紹介。今年のオークスを