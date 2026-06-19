【どこでもいっしょ × 猫部：新作グッズ】 6月18日 販売開始 フェリシモは、オリジナル猫グッズを展開する「猫部」とお話しゲーム「どこでもいっしょ」がコラボレーションした新作グッズを発売した。 今回の新作グッズには、同作に登場する「トロ」と仲間たちをモチーフに、家でも外でもトロたちとの暮らしを満喫できるアイテムが登場。トロをほぼ等身大（約1m）で再現し