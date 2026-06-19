ＴＢＳ系「ラヴィット！」（月〜金曜・午前８時）が１９日に放送。突然、丸刈り頭で登場した人気芸人に衝撃が走った。オープニングでＭＣの川島明から「どうしました？」と声をかけられたのは、「ジャングルポケット」の太田博久。妻でモデルの近藤千尋と金曜レギュラーを務めている。「先週、イラスト伝言ゲームがあって、間違えてしまったので、その反省の意味で」と丸刈り頭を見せると、スタジオは「え〜っ！？」「やりす