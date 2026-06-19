Ｊ１千葉は１９日、小林慶行監督の契約更新を発表した。小林監督は現役時代ボランチとして、東京Ｖ、大宮、柏、新潟でプレーし、Ｊ１通算３１０試合に出場した。２０１２年をもって現役を引退すると、２０１４年６月から当時Ｊ１だった仙台のコーチに就任。その後は千葉のヘッドコーチなどを経て、２０２３年に千葉の監督に就任した。夏以降も指揮を執ることが決まったことで、２００３年から０６年７月まで指揮を執った故イビ