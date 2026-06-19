ウズベキスタン代表の試合後の行動に称賛の声が上がっている。Ｗ杯初出場でＦＩＦＡランク５０位のウズベキスタンは、１次リーグ初戦（１７日、メキシコシティー競技場）で同１３位のコロンビアと対戦。１―３で敗れたが、試合後に更新されたウズベキスタンサッカー協会の公式インスタグラムには、ぴかぴかに片づけられたロッカールームの様子が投稿された。ホワイトボードには、「Ｗ杯初戦の開催地、アステカスタジアムに感謝