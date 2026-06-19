JR九州によりますと、大雨のため運転を見合わせている区間があります。 ▼日豊本線の国分から西都城の間と、▼日南線の志布志から南郷の間は始発から上下線で運転を見合わせています。 また▼指宿枕崎線の山川から枕崎、▼特急「きりしま」全区間で運休しています。 ・ ・ ・