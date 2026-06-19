【モデルプレス＝2026/06/19】東京・秋葉原の人気ラーメン店「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修の「鰹と昆布だしの至福の冷製和え麺」「女将の気まぐれ 旨だし仕立ておむすび ほたて風味」が、関東地方のファミリーマート約5,500店にて、6月23日（火）から登場する。【写真】行列店「ほたて日和」が監修した2品◆「Tokyo Style Noodle ほたて日和」監修の2品「Tokyo Style Noodle ほたて日和」は2022年に秋葉原で開店し、ほた