片山さつき財務相が2026年6月18日、自身のYouTube公式チャンネルの登録者数が10万人を超え、「銀の盾」を授与された。財務相就任後の25年11月頃に10万人を突破片山氏のYouTubeチャンネル「片山さつき（さつきチャンネル）」は、 「コトの本質はコレだ。」をテーマに、政治関連の情報などを発信している。ホリエモンこと実業家の堀江貴文さんや作家で政治評論家の竹田恒泰氏など、著名人らを招いての対談などの企画や、過去には片山