もし、あなたの人生のすべてだった「推し」が突然この世を去ってしまったら……？ SNSでも共感の声が上がりそうな新作漫画『情熱と天使』（町田響）。 推しを失った喪失感と、予期せぬ出会いによる救済を描いたエモすぎる第1話をご紹介します。 【絶望】推しの死に直面し、涙も流せない虚無感 主人公の松風楓にとって、ロックバンドのボーカル「アタリソウ」は、16歳からの12年間を支え続けた生きる希望そのもので