「TVガイド」「B.L.T.」などを発行する東京ニュース通信社は、「岸みゆ セカンド写真集（仮）」を7月16日（木）に発売。全国の書店、ネット書店でご予約いただけます。 元#ババババンビ・岸みゆ、2nd写真集で新境地大胆カット解禁＆発売記念イベントの詳細を発表 3月にアイドルグループ「#ババババンビ」を卒業し、舞台『超ハジケステージ☆ボボボーボ・ボーボボ ～因縁！鼻毛！決戦！&