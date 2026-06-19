岡山県庁 犯罪や非行から立ち直り、更生しようとする人への理解を深めてもらおうと、岡山県が2026年7月14日、「再犯防止」を考えるシンポジウムを開催します。 岡山県によりますと、2025年に県内で刑法犯を犯して検挙された人のうち再犯者率は49.7％でした。刑法犯を犯す人の「2人に1人」が再犯者という状況がここ数年続いています。 シンポジウムでは、国の再犯防止の施策の説明や、社会復帰を目指す当事者の体験談など