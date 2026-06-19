「インテリジェンス機能の強化」「『信頼できるAI』の創造」を掲げる高市政権下で、個人情報保護が危機にさらされている。行きつく先は、国家情報会議と個人情報保護法（個情法）改悪の“悪魔合体”だ。【もっと読む】個人情報保護法“改悪”であなたの医療情報はAI開発にダダ漏れ デジタル大臣「氏名削除難しい」と詭弁で居直り先月27日に成立した国家情報会議設置法を巡っては、野党が個人情報やプライバシー、人権への配慮規