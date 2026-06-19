すごい映画だ。存分に圧倒された。ベルリン国際映画祭、サンディエゴ国際映画祭、サンパウロ国際映画祭など世界40カ国以上の映画祭で上映され、作品賞、監督賞、脚本賞など41冠を獲得したのも当然である。現時点で筆者にとって今年のベスト作だ。【ジェニー・ペンはご機嫌ななめ】たった1人の狂った老人がケアハウスを恐怖支配独裁政権が続くシリアで、政府軍と反政府組織との内戦が激化。医師のアミラ（ヤスミン・アル・マス