【新興国通貨】ドルオフショア人民元はドル高進行＝中国人民元 ドルオフショア人民元は６．７８９９元までドル高元安が進行。中国市場が休場でオンショアは取引がない。対円では昨日２３．８８円まで元高円安が進んでいた。 USDCNH 6.7897