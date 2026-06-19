USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.556.298.246.90 1MO7.625.656.986.29 3MO8.045.707.106.63 6MO8.485.867.436.98 9MO8.626.037.697.17 1YR8.786.387.977.35 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.488.017.39 1MO6.857.426.69 3MO7.407.876.77 6MO8.038.387