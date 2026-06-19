米株価指数先物下落、ダウは122ドル安 東京時間11:23現在 ダウ平均先物SEP 26月限51886.00（-122.00-0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7545.50（-25.25-0.33%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 26月限30592.25（-127.50-0.42%）