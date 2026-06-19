アジア株豪州株下落、BHPが主導鉱山プロジェクトで23億ドルの減損損失 東京時間11:19現在 香港ハンセン指数 23924.81（休場） 中国上海総合指数 4090.48（休場） 台湾加権指数 46465.20（休場） 韓国総合株価指数 9230.05（+166.21+1.83%） 豪ＡＳＸ２００指数 8817.50（-93.60-1.05%） アジア株はまちまち。端午節のため中国、香港、台湾市場は休場。 韓国株は大幅続伸し史上最高値