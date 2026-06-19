ただでさえ不安な「はじめての出産」を異国で――。海外駐在中の妻たちのお産では、日本にいるとき以上に実母を頼りたくなるもの。遠い国で暮らす娘のためとなれば、はりきって飛んでやってくる母も多いだろう。ただしそんな母が、逆にお荷物になってしまったら……。自身もタイで出産をした経験を持つ、駐在妻専門カウンセラーで臨床心理士・公認心理師の前川由未子さんに、実際に起きたトラブルと対処法を教えてもらった。【写