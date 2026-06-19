俳優、そしてソロアーティストRYOKI MIYAMAとして活躍中で、実業家としても注目されている三山凌輝が、国民的俳優の弟と数年越しの再会を番組内で果たし、笑顔を見せる場面があった。【映像】三山凌輝 国民的俳優の弟とスタジオでまさかの再会6月18日、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”『資産、全部売ってみた』（ABEMA）が放送された。資産を売る当