東京・板橋区の環状七号線でトラックと乗用車が衝突する事故がありました。運転していた男性はいずれも搬送されています。【映像】環七でトラックと乗用車が衝突し横転（実際の様子）午前8時半前、板橋区双葉町の環状七号線で「トラックが横転している」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、トラックが交差点を右折しようとした際に、対向する車線を走っていた乗用車に衝突しました。この事故で乗用車