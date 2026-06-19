群馬県伊勢崎市の利根川の河川敷で59歳の男性の胴体が見つかった事件で、50歳の男が遺体を遺棄した容疑で逮捕されました。【映像】連行される容疑者の様子新井雅尚容疑者（50）は3月、小渕和則さん（59）の遺体を利根川の河川敷に埋めて遺棄した疑いがもたれています。警察によりますと、見つかった遺体は胴体のみで、損傷が激しく一部は土から出ていました。頭部や手足は見つかっていません。新井容疑者と小渕さんは、同