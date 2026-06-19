気象庁は先ほど24時間以内に台風が発生する見込みだとして、熱帯低気圧情報を発表しました。【映像】熱帯低気圧の進路予想（気象庁HP）日本のはるか南、マリアナ諸島付近にある熱帯低気圧が24時間以内に台風に変わる見込みです。その後、フィリピンの東へと進み強い勢力にまで発達する予想となっています。来週の後半にかけて沖縄付近に進む可能性があり、波や風の影響に注意が必要です。（ANNニュース）