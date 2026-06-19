タレントの岡田結実（26）が19日、自身のインスタグラムを更新。7月2日スタートのテレビ東京系ドラマ「夫婦と16歳〜狂気の隣人〜」に出演することを報告した。かたせ梨乃とJO1・豆原一成がW主演を務める同作。少年ジャンプ＋のインディーズ連載作品「夫婦と16歳」を原作に“自認16歳美少女”の61歳おばさん・白石美子と、その隣に住む新婚夫婦を描く。岡田は明るく元気な元キャバ嬢で野村紘（豆原）の妻・野村冴を演じる。発