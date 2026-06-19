中国が力を入れる高速鉄道の車両基地が、メディアに公開されました。「交通強国」を掲げ高速鉄道の急速な整備を進めています。【映像】列車を管理している高速鉄道の車両基地公開されたのは270本の列車を管理している北京の車両基地です。基地内では異例の会見も開かれ高速鉄道の進化をアピールしました。車両基地の検査担当者「今はスマート設備をとりいれている。線路そばの設備で列車が通った後の状態を検査している」中