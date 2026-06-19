東京・北区の小学校で火事があり、消火活動が続いています。児童ら複数人が逃げ遅れているという情報もあります。こちら現在の小学校の様子です校舎から煙が上がり消火活動が続いています。19日午前11時ごろ、北区の滝野川第三小学校で火事がありました。校舎の4階にある音楽室から出火し、児童など300人ほどが校庭に避難していますが、複数人が屋上に避難するなど、逃げ遅れた人が多数いるということです。火は現在も延焼中で、東