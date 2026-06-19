フリーアナウンサーの有働由美子（57）が、19日放送のテレビ朝日系『有働由美子の健康案内人！』（月〜金前9：55）に出演。料理の“見た目”ばかりを気にした発言を指摘されるシーンがあった。【写真】「見た目が…」電子レンジのみでOK！サバ缶レシピ番組はこの日、サバ缶と豆腐と卵を使った“健康長寿法”を紹介。お茶の水健康長寿クリニック院長の白澤卓二氏を講師として招き、サバ缶を活用したレシピを紹介した。白澤氏