俳優の舘ひろし（76）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。自身が育った家庭環境について語った。舘を前に「私、ケンドーコバヤシが同期なんです」と切り出した放送作家の野々村友紀子氏。以前、舘と共演したケンコバが、その人柄を「ケタ違いのダンディー」と評していたことを伝えた。すると舘は「うちのじいさんが英国が好きで」と回想。「男子たるもの紳士たれ、と。そういうじいさん