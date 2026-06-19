お笑いコンビ・アルコ＆ピースの平子祐希（47）が18日、自身のXを更新し、長男と食事に出かけたことを報告。公開された長男の近影に反響が寄せられている。【写真】「めっちゃ大きくなってる」アルピー平子が公開した成長した長男の近影投稿では「あんまり一緒にお出かけしてくれなくなった長男様に接待焼肉」とつづり、食事を楽しむ長男の写真をアップ。顔の鼻元から上は隠れているが、口いっぱいに食べ物を含み、ピースサイ