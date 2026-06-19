アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことを受け、アメリカ中央軍はイランへの海上封鎖を全面的に解除しました。双方が近く協議を行うとみられるスイスから中継です。林英美記者中継：さきほど入ってきた情報ですが、こちらスイスで行われる見通しのアメリカとイランの協議について、アメリカ政府は、『まだ最終決定はしていない』と明らかにしました。アメリカ中央軍は18日、「イランに対する海上封鎖を全面的に解除