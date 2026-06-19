【WEC】第3戦 ル・マン24時間レース（6月13日・14日）【実際の映像】優勝直前にあわや！トヨタを襲った思わぬ事態24時間にわたるレースも残り1時間半を切り、トップを走るニック・デ・フリース（トヨタ）が駆るトヨタ7号車が最後のピットに入るも、そこでまさかの事態が発生。ブレーキやタイヤ的にも限界に近い状況で起きたヒヤリとする場面に、放送席やファンがざわついた。残り1時間25分、各上位勢がピットに入るなか、トッ