◇ナ・リーグメッツ6−4フィリーズ（2026年6月18日フィラデルフィア）メッツのフアン・ソト内野手（27）が18日（日本時間19日）、敵地でのフィリーズ戦に「3番・左翼」で先発出場。2打席連発となる16、17号本塁打を放ち、チームの連勝に貢献した。初回2死の第1打席で相手先発・ノラの高めカットボールを捉え、右翼スタンドに16号先制ソロを放った。2−1の3回は先頭で第2打席を迎え、ノラの真ん中付近のシンカーを右中