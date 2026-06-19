オランダを訪問中の天皇陛下がハーグの美術館で開かれた首相が主催する午餐会に臨まれました。【映像】オランダを訪問中の天皇陛下の様子天皇陛下「お互いの友好協力関係をより重層的なものとし、次世代を担う若者や子供たちのために一層深めていくことを心から希望しております」陛下は正午ごろ、アレキサンダー国王と共にオランダの首相が主催する午餐会に出席されました。会場はハーグにあるマウリッツハウス美術館で、午