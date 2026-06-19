18日午後、秋田市河辺大沢で発生した林野火災は19日未明に鎮火しました。出火原因やけが人の有無など詳しいことはわかっていません。 秋田東警察署の調べによりますと18日午後3時10分ごろ、秋田市河辺大沢字堂ノ下の山林から出火していると警察に連絡がありました。現場付近で草刈りをしていた作業員が、付近の山林が燃えているのを発見して消防に通報し、火は19日午前4時20分ごろに消し止められました。 この火事で山林
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