鶴見製作所が６日続伸している。１８日の取引終了後に関東財務局に提出された変更報告書で、米国の投資顧問会社ダルトン・インベストメンツによる株式保有割合が１２．６９％から１３．７１％に上昇したことが判明しており、これを受けて需給思惑的な買いが入っているようだ。保有目的は長期的保有とし、「更に発行者、その役員・取締役、他の株主などとの間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経