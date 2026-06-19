「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１９日午前１１時現在で、タツモが「売り予想数上昇」で１位となっている。 この日の東京株式市場でタツモは小反落。同社は半導体製造装置の中堅メーカー。足もとのＡＩ・半導体株物色の流れに乗る格好で株価は上値を指向し、前日は大幅高で約２年ぶりに上場来高値を更新した。きょうはその反動が出たもようだ。 出所：MINKABU PRESS