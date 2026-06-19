１９日の債券市場で、先物中心限月９月限は続落した。円安が進行したことを受け、日銀の利上げ路線が意識され、円債相場の重荷となった。 前日のニューヨーク市場で長期債相場は上昇（金利は低下）した。米国とイランの戦闘終結で覚書の署名がなされたことを背景に、米原油先物相場が下落し、インフレ懸念が後退。債券への買い戻しが入った。一方、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を通過してドル円相場は一時